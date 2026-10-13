A direção de arbitragem da Ligue 1 respondeu às queixas do Lille após a grave contusão sofrida pelo lateral Tiago Santos. De acordo com informações divulgadas pelo portal RMC Sport, a comissão deu parcialmente razão ao clube no relatório referente à 6ª rodada da competição, apontando que cabia advertência em campo.

O que determinou a análise da arbitragem francesa?

O lance ocorreu durante o triunfo do Lille por 1 a 0 diante do Le Havre. Na ocasião, o lateral português disputou jogada de carrinho com o meio-campista Amir Richardson e teve confirmada a ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

A diretoria do Lille cogitou buscar medidas jurídicas para ounir o atleta rival pelo ocorrido. Segundo a entidade responsável pelo apito, a entrada de Richardson foi faltosa e classificada como imprudente segundo a Lei 12 do futebol.

Entretanto, pela avaliação oficial, o lance justificava a aplicação de cartão amarelo, que não foi dado pelo árbitro no momento da disputa. A análise da comissão de arbitragem discorda do pedido do Lille, que era de cartão vermelho a Richardson.

Por que o lance não foi considerado cartão vermelho?

A comissão técnica de arbitragem ressaltou que a consequência física do choque não define isoladamente a sanção disciplinar. O órgão apontou que a jogada não teve intensidade desmedida ou brutalidade evidente para ser enquadrada como expulsão, sustentando que a disputa representou uma infração imprudente, mas “não necessariamente uma falta grosseira”.