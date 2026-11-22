O Paris FC não tomou conhecimento do Angers e venceu por 4 a 0 na manhã deste domingo, 22, no Stade Jean Bouin, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Francês. Após um primeiro tempo sem gols, os donos da casa construíram a goleada na etapa final, garantindo a permanência na parte de cima da tabela e afundando o adversário na zona inferior.

Com o resultado, o Paris FC chega a 23 pontos e segue na 2ª colocação do Campeonato Francês, na cola do líder PSG, que tem 26. A equipe vive grande fase, somando quatro vitórias nos últimos cinco jogos na competição, já contando este. Já o Angers permanece estacionado nos oito pontos, ocupando o 17º lugar, e amarga uma sequência de cinco partidas sem vencer no torneio, com quatro derrotas no período.

O Paris FC volta a campo na próxima sexta-feira, 27, quando visita o Brest. O Angers tentará a recuperação no sábado, 28, jogando em casa contra o Lens. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Francês.

Domínio e gols na etapa final

Dono das ações desde o apito inicial, o Paris FC controlou a posse de bola, terminando a partida com 66%, contra apenas 34% do Angers. Apesar do volume de jogo e das 18 finalizações totais dos mandantes, o primeiro tempo terminou zerado, com o goleiro Anthony Lopes trabalhando para segurar o ímpeto adversário — ele fechou o jogo com cinco defesas. A única movimentação no placar antes do intervalo foi o cartão amarelo recebido por Luca Koleosho, aos 42 minutos.

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Na volta para o segundo tempo, a superioridade do Paris FC rapidamente se transformou em gols. Aos 47 minutos, Patrick Zabi abriu o placar após receber assistência de Diego Coppola. Aos 55, Luca Koleosho ampliou a vantagem. O técnico do Angers, Gilli, tentou responder com três substituições simultâneas aos 58 minutos, mas a equipe visitante, que finalizou apenas uma vez no gol durante todo o confronto, exigindo uma única defesa do goleiro Trapp, não conseguiu reagir.

Goleada consolidada e situação na tabela

O ritmo dos mandantes não diminuiu. Aos 65 minutos, Maxime López marcou o terceiro gol. Sete minutos depois, aos 72, Diego Coppola, que já havia dado uma assistência, deixou o seu gol com passe de Pablo Pagis, fechando a conta em 4 a 0. O Angers ainda viu Jim Allevinah receber cartão amarelo aos 75 minutos, completando uma jornada difícil para a equipe.