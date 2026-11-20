O meio-campista Mamadou Coulibaly, do Monaco, foi sancionado pela comissão de disciplina da Liga de Futebol Profissional da França (LFP). Segundo apuração do portal RMC Sport, o atleta recebeu a punição de um jogo de suspensão imediata e dois adicionais com efeito suspensivo após a repercussão de sua comemoração no empate por 1 a 1 contra o Le Mans, disputado no dia 8 de novembro.

Durante a partida em questão, o jogador de 22 anos celebrou o seu gol fazendo um gesto que simulava um corte na garganta. O caso ganhou repercussão disciplinar imediata no futebol francês.

Entenda o caso e a denúncia ética

O episódio foi levado a julgamento após uma representação formal apresentada pelo Conselho Nacional de Ética da Federação Francesa de Futebol (FFF). Logo após o término do confronto, Coulibaly declarou publicamente que realizou o gesto a pedido de um amigo e garantiu que não possuía a intenção de desrespeitar adversários ou torcedores, alegando ainda que comemorações semelhantes já ocorreram em outras ligas internacionais.

As explicações apresentadas pelo jogador, no entanto, não impediram o avanço do processo e a aplicação da penalidade disciplinar pelo tribunal desportivo francês.

Impacto da sanção no calendário do Monaco

A determinação da LFP entrará em vigor a partir de 24 de novembro. Dessa forma, Coulibaly permanece à disposição da comissão técnica para o compromisso diante do Auxerre, mas cumprirá a suspensão automática no confronto contra o Lyon, marcado para 29 de novembro.

A situação marca um precedente recente dentro do próprio elenco do clube do principado. Meses antes, o atacante Paris Brunner também enfrentou sanção disciplinar por atitude similar.