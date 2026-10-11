Neste domingo, 11, o Colônia venceu o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1 no RheinEnergieStadion, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Alemão 2026/27. O resultado agrava a crise dos visitantes, que seguem sem pontuar na competição, enquanto os donos da casa sobem para a parte intermediária da tabela.

Equilíbrio e empate na etapa inicial

O confronto começou com as equipes buscando o ataque, o que se refletiu no volume de finalizações ao longo do jogo: 19 para os mandantes e 16 para os visitantes, com sete acertos no alvo para cada lado.

O Colônia, posicionado no esquema 4-1-2-1-2 pelo técnico René Wagner, abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo com Ísak Bergmann Jóhannesson. No entanto, o Borussia MGladbach, que terminou a partida com ligeira vantagem na posse de bola (52%), conseguiu buscar a igualdade ainda antes do intervalo. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Joe Scally balançou as redes, deixando o placar em 1 a 1.

Gol decisivo e alívio na tabela

Na volta para o segundo tempo, o cenário se manteve disputado, exigindo trabalho dos goleiros. M. Schwäbe, do Colônia, encerrou a partida com seis defesas, enquanto M. Nicolas, do Gladbach, fez cinco. Aos 67 minutos, Linton Maina deu a assistência para Said El Mala marcar o segundo gol dos mandantes.

O técnico A. Blessin tentou mudar a postura do Gladbach com uma série de substituições, mas a equipe visitante, que cometeu 16 faltas contra oito do adversário, não conseguiu evitar mais um revés.

Com a vitória, o Colônia chega a sete pontos e passa a ocupar a 10ª colocação na tabela, recuperando-se após iniciar a rodada com quatro pontos. Já o Borussia M’gladbach permanece na 18ª e última posição, zerado após cinco derrotas em cinco jogos.

O Colônia volta a campo na sexta-feira, 16, quando visita o Eintracht Frankfurt. O Borussia M’gladbach tentará a recuperação no domingo, 18, recebendo o Hoffenheim. Ambos os compromissos são válidos pelo Campeonato Alemão.