CEO da Liga Saudita diz que Vini Jr é ‘questão de tempo’

O atacante brasileiro Vinicius Jr., destaque do Real Madrid e reconhecido por sua habilidade em campo, tem atraído grande interesse da Liga Saudita. Apesar de expressar publicamente o desejo de permanecer no clube espanhol por muitos anos, o CEO da Liga Saudita, Omar Mugharbel, afirmou que a contratação de Vini Jr. é apenas “uma questão de tempo e negociação”, em entrevista ao jornal Marca.

Publicidade

FIFA/FIFA via Getty Images

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

O compromisso de Vini Jr. com o Real Madrid

Com contrato válido até junho de 2027, Vinicius Jr. segue sendo um dos jogadores mais cobiçados do futebol mundial. Recentemente agraciado com o prêmio FIFA The Best, sua trajetória no Real Madrid tem consolidado sua posição entre os melhores atletas do esporte. Após uma atuação brilhante na Champions League contra o Borussia Dortmund, onde marcou três gols, o jogador reiterou sua gratidão ao clube e o desejo de permanecer.

Publicidade

“Tenho 24 anos e quero continuar aqui para sempre e dar muito a este time que me deu tudo”, declarou em conversa com o presidente Florentino Pérez.

A Liga Saudita e a busca por Vini Jr.

Mesmo com uma cláusula bilionária no contrato de Vinicius, a Liga Saudita permanece otimista quanto a uma possível negociação. A intenção de atrair o brasileiro reflete a estratégia do futebol saudita de consolidar sua relevância no cenário global, investindo em talentos de renome internacional.

O impacto de uma possível transferência

A transferência de Vinicius Jr. para a Liga Saudita traria repercussões esportivas e financeiras significativas:

Valorização da Liga Saudita : A chegada de Vini Jr. aumentaria a visibilidade e o prestígio da liga, potencializando receitas de transmissão e parcerias comerciais.

: A chegada de Vini Jr. aumentaria a visibilidade e o prestígio da liga, potencializando receitas de transmissão e parcerias comerciais. Desafios para o Real Madrid : Substituir uma peça-chave como Vinicius seria uma tarefa complexa para o clube espanhol, exigindo novos investimentos no elenco.

: Substituir uma peça-chave como Vinicius seria uma tarefa complexa para o clube espanhol, exigindo novos investimentos no elenco. Impacto financeiro para os sauditas: Apesar do alto custo envolvido, os possíveis ganhos a longo prazo podem justificar a operação.

Desafios recentes e próximo jogo

Embora Vinicius siga sendo decisivo no Real Madrid, sua ausência no próximo jogo da La Liga, contra o Las Palmas, devido à expulsão na partida contra o Valência, mostra a importância de sua presença no elenco. Mesmo fora de campo, ele continua como um dos principais nomes do clube, acompanhando e torcendo pelos companheiros.

Publicidade

Futuro promissor, mas incerto

A trajetória de Vinicius Jr. no Real Madrid é acompanhada de perto por fãs e especialistas. O interesse da Liga Saudita apenas intensifica os olhares sobre o atacante, mas seu compromisso com o clube espanhol permanece firme. Resta saber se as negociações no futuro poderão mudar o rumo de sua carreira.