O Bologna foi ao Stadio Via del Mare na manhã deste domingo, 11, e garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Lecce, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Italiano 2026/27. Mesmo com menos posse de bola, os visitantes foram eficientes para somar três pontos na tabela, impulsionados por duas assistências de Nicolo Cambiaghi.
Eficiência contra volume de jogo
O Lecce, posicionado no esquema 4-3-3 pelo técnico E. Di Francesco, buscou o controle da partida e terminou o jogo com 57% de posse de bola, além de 17 finalizações totais contra 10 do adversário.
No entanto, foi o Bologna quem abriu o placar. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Nicolo Cambiaghi serviu Riccardo Orsolini, que balançou as redes para os visitantes. O time da casa cometeu 17 faltas ao longo do duelo e recebeu três cartões amarelos apenas na etapa inicial.
Empate e a resposta do banco
No segundo tempo, o Lecce conseguiu transformar seu volume ofensivo — que rendeu 10 escanteios na partida contra apenas 3 do adversário — em gol. Aos 64 minutos, Danilo Veiga deu o passe para Amar Fatah deixar tudo igual no placar.
A resposta do técnico Raffaele Palladino veio do banco de reservas. Jay Enem, que havia entrado aos 62 minutos no lugar de Roberto Piccoli, precisou de pouco tempo em campo para decidir. Aos 75 minutos, novamente com assistência de Nicolo Cambiaghi, Enem marcou o segundo do Bologna. Os goleiros W. Falcone e M. Pessina terminaram o confronto com três defesas cada.
Situação na tabela e próximos jogos
Com o resultado, o Bologna chega a 5 pontos em seis jogos e ocupa a 13ª colocação na classificação. Já o Lecce, que estaciona nos 6 pontos, fica no 12º lugar.
O Lecce volta a campo no domingo, 18, contra a Udinese. Um dia antes, no sábado, 17, o Bologna recebe a Inter de Milão.