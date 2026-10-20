A Bola de Ouro abriu votação para que o público escolha quem foi o maior vencedor do troféu em toda a história. Através do seu site oficial, a France Football, organizadora da premiação, elencou 32 opções de voto, que concorrem ao título simbólico na edição deste ano. Estão concorrendo todos os jogadores que já ganharam pelo menos duas vezes, totalizando dez nomes.

Cada opção de voto representa um jogador e um ano específico que ele venceu a Bola de Ouro. Isso significa que Lionel Messi tem oito opções diferentes de foto, uma para cada temporada que levantou a taça. Cristiano Ronaldo, que foi o melhor do mundo cinco vezes, aparece em cinco versões na votação. Ou seja, os torcedores escolhem o atleta e a temporada mais marcante.

Ronaldo é o único brasileiro a ter vencido a premiação mais de uma vez. O Fenômeno conquistou em 1997 e 2002, quando atuava pela Inter de Milão e Real Madrid, respectivamente.

O nome oficial escolhido para a premiação é BOAT, Ballon d’Or Of All Time, na sigla em inglês. Outros craques geracionais também estão concorrendo na votação. Michel Platini, Johan Cruyff e Marco van Basten venceram três vezes cada um. Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stéfano, Kevin Keegan e Karl-Heinz Rummenigge também concorrem, cada um com duas taças.

A Bola de Ouro permite que os torcedores votem quantas vezes quiserem, mas cada voto custa 1 euro, pouco mais de R$ 5 na cotação atualizada. O pagamento, segundo o site, garante uma foto que simula o torcedor segurando o troféu de melhor do mundo, além de permitir que o fã concorra a dois ingressos para a cerimônia da edição 2026, que será realizada em Londres, dia 26 de outubro.

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Veja os nomes que concorrem ao BOAT (Bola de Ouro de Todos os Tempos)