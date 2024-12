Betis x Barcelona: horário, escalações e onde assistir

O Barcelona atravessa uma fase de destaque no Campeonato Espanhol, liderando com uma vantagem de quatro pontos sobre seu maior concorrente, o Real Madrid. Sob a direção de Hansi Flick, a equipe busca fortalecer essa posição enfrentando o Betis fora de casa, em um jogo que promete ser um dos mais interessantes da rodada.

O excelente desempenho dos atacantes do Barcelona é um dos indicadores dessa boa fase. Lewandowski e Raphinha estão entre os principais artilheiros do campeonato com 15 e 11 gols, respectivamente. No entanto, o Betis aposta em Vitor Roque, jovem atacante emprestado pelo próprio Barcelona, para tentar interromper o bom momento do líder.

Expectativas para Betis x Barcelona

O Betis chega confiante para o confronto, especialmente em casa, onde está invicto há cinco partidas. Sua última derrota como mandante foi um apertado 2 a 1 para o Mallorca. Esta será uma grande chance para sua torcida, que não presencia uma vitória como visitante há quatro jogos, renovar o apoio à equipe.

O Betis se apoia na invencibilidade em casa e nos talentos como Vitor Roque, que já marcou cinco gols em 18 jogos. No entanto, enfrentar o líder Barcelona exigirá máxima concentração, especialmente porque Ferrán Torres e João Félix foram protagonistas no último embate entre as equipes, quando Torres marcou três vezes.

Rui Silva, Sabaly, Bartra, Diego Llorente, Perraud, Guirao, Altimira, Lo Celso, J. Rodríguez, Abde, Vitor Roque.

Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Pedri, Casadó, Olmo, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski.

Transmissão de Betis x Barcelona

Os fãs de futebol no Brasil poderão acompanhar a partida ao vivo pelo serviço de streaming Disney+ Premium no sábado, 7 de dezembro, às 12h15 (horário de Brasília). Este será um dos muitos canais que transmitirão o confronto mundialmente, garantindo que nenhum detalhe emocionante seja perdido.

Desfalques do Betis e do Barcelona

Manuel Pellegrini, técnico do Betis, lida com várias ausências, incluindo jogadores fundamentais como Isco, William Carvalho e Héctor Bellerín, o que pode dificultar a contenção do forte ataque do Barcelona.

O Barcelona também enfrenta desfalques. Flick precisará conduzir a equipe sem Marc-André ter Stegen, Ronald Araújo e Ansu Fati, todos fora há algum tempo, o que pode impactar a estratégia dos catalães para manter a liderança na competição.

Resultados Recentes

O Barcelona chega ao confronto com uma fase positiva, acumulando quatro vitórias e um empate nas últimas partidas. Por outro lado, o Betis tem um retrospecto recente menos promissor, com uma vitória, três derrotas e um empate.

Com ambos os times enfrentando desafios, o confronto entre Betis e Barcelona promete ser intenso e decisivo, com potencial para impactar significativamente a tabela do campeonato nesta temporada.