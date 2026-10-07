O Bayern de Munique colocou o meia-campista espanhol Dani Olmo em seu radar para as próximas janelas de transferências. O clube alemão avalia formalizar uma proposta de 90 milhões de euros (cerca de R$ 503,3 milhões) para tentar tirá-lo do Barcelona. A informação é do jornalista e especialista em transferências Ekrem Konur.

Detalhes da investida alemã

O interesse da diretoria bávara ocorre em meio ao planejamento esportivo para substituir possíveis saídas no setor ofensivo, como de Olise e Musiala. A versatilidade técnica de Dani Olmo, capaz de desempenhar funções tanto como articulador central quanto aberto pelas pontas, é vista internamente como uma solução qualificada para o elenco alemão.

O jogador já conta com experiência no futebol do país, onde atuou com destaque pelo RB Leipzig antes de sua transferência para a Espanha, fator que reduz a necessidade de adaptação à Bundesliga.

Situação contratual no Barcelona

Apesar do monitoramento do Bayern, o clube ainda não apresentou proposta oficial ao Barcelona, segundo a apuração. Dani Olmo possui vínculo assinado com a equipe catalã com duração até junho de 2030 e segue nos planos do técnico Hansi Flick. Até o momento, o atleta não manifestou o desejo de deixar o clube, mantendo a rotina regular de compromissos na temporada europeia.