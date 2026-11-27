O zagueiro Alessandro Bastoni é a nova preocupação na Inter de Milão. O defensor italiano foi diagnosticado com uma lesão muscular no quadríceps da coxa esquerda. De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o atleta será desfalque por cerca de três semanas.

O que aconteceu

O defensor sentiu o desconforto físico ainda na etapa inicial do confronto diante do Stuttgart, válido pela fase de liga da Champions League, na última quarta-feira, 25. Em razão das dores, o atleta precisou ser substituído antes do intervalo.

Na manhã desta sexta-feira, 27, Bastoni foi submetido a exames clínicos e de imagem detalhados no Instituto Humanitas de Rozzano, na Itália. A avaliação médica confirmou uma distensão na região do quadríceps da coxa esquerda, afastando qualquer hipótese de ruptura mais grave.

Impacto no elenco e previsão de retorno

Com o período previsto de recuperação, a comissão técnica liderada por Cristian Chivu precisará promover mudanças no setor defensivo nos próximos compromissos da equipe pelo Campeonato Italiano e pelas competições europeias.

O planejamento traçado pelo departamento médico do clube visa o retorno do zagueiro aos gramados na segunda quinzena de dezembro, segundo o jornal italiano. A projeção trabalha com a volta do atleta entre o duelo contra o Lecce, marcado para o dia 18 de dezembro, e a decisão da Supercopa da Itália diante da Lazio, agendada para 22 de dezembro.