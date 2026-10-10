A Inter de Milão não tomou conhecimento do Parma na tarde deste sábado, 10, e venceu por 3 a 0 no San Siro, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Italiano. Construindo o placar com extrema facilidade ainda no primeiro tempo, os donos da casa ditaram o ritmo do jogo do início ao fim. Com o resultado, a equipe comandada por Cristian Chivu assume a primeira colocação da tabela.

Início avassalador e erros punidos

O confronto começou com o Parma fechado na defesa, apostando nos contra-ataques, mas a estratégia ruiu aos 13 minutos. Após uma saída errada da zaga visitante, Petar Sučić desarmou Keita dentro da área e fuzilou para a rede, abrindo o placar.

O golpe desestabilizou o time gialloblù, e logo na sequência, aos 16 minutos, Pio Esposito sofreu um pisão de Diego Carlos na área. Após o árbitro ir ao monitor analisar a jogada com o VAR, o pênalti foi assinalado. Aos 18, Hakan Çalhanoğlu bateu firme no canto direito; o goleiro Corvi ainda tocou na bola, mas não evitou o segundo gol.

Ritmo de treino e goleada consolidada

Com a vantagem confortável, a Internazionale passou a trocar passes com tranquilidade no meio de campo, ditando o ritmo da partida. Aos 31 minutos, a superioridade se transformou em goleada: Henrikh Mkhitaryan deu um belo passe em profundidade para Marcus Thuram, que invadiu a área e bateu no canto direito de Corvi para fazer 3 a 0. Os números refletiram o domínio mandante, que encerrou o jogo com 59% de posse de bola e 19 finalizações contra apenas 9 do adversário.

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Administração e estreia no segundo tempo

Na etapa final, o Parma voltou com as linhas mais altas, mas focou em não sofrer mais gols. A Inter manteve seu estilo de rodar a bola com paciência, buscando brechas na defesa adversária. O cenário permitiu que os donos da casa promovessem substituições, incluindo a estreia do inglês Djed Spence com a camisa nerazzurri aos 73 minutos.

O time mandante ainda teve chances de ampliar, como em uma tentativa de bicicleta de Mkhitaryan aos 71 minutos que foi à esquerda do gol, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final em um jogo limpo, sem nenhum cartão aplicado para ambos os lados.

Situação na tabela e próximos compromissos

A vitória leva a Inter de Milão aos 16 pontos, assumindo a 1ª colocação do Campeonato Italiano. Já o Parma, que vinha de uma vitória na rodada anterior, estaciona nos 4 pontos e ocupa o 17º lugar na classificação.

O próximo compromisso da Inter será na terça-feira, 13, contra o Club Brugge, pela Uefa Champions League. O Parma volta a campo na segunda-feira seguinte, 19, quando recebe o Torino pelo Campeonato Italiano.