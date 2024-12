Barcelona define alvos para janela de transferências

O Barcelona busca fortalecer seu elenco na janela de transferências de inverno após uma queda de desempenho que resultou na perda da liderança no Campeonato Espanhol. Derrotas recentes para Leganés e Atlético de Madrid trouxeram à tona a necessidade de reforçar o time em várias áreas.

Apesar de contar com atacantes de destaque como Robert Lewandowski e Raphinha, a equipe tem sofrido com a falta de gols decisivos recentemente, o que refletiu negativamente nos resultados.

Impacto do Fair Play Financeiro no Barcelona

O Barcelona enfrenta desafios relacionados ao Fair Play financeiro antes de efetuar novas contratações. O clube deve equilibrar suas finanças para registrar novos jogadores, incluindo possíveis aquisições, como Dani Olmo e Pau Victor. Embora um novo contrato com a Nike tenha sido assinado, o clube precisa ajustar-se às regras financeiras da liga.

Uma saída estratégica seria reestruturar o elenco, dispensando jogadores que não são cruciais para o técnico Hansi Flick, liberando assim espaço salarial para novos reforços.

Potenciais Reforços: Jonathan Tah

Jonathan Tah, defensor alemão do Bayer Leverkusen, é um dos jogadores apontados como reforço potencial. Já que ele não planeja renovar com seu clube atual, o Barcelona, sob a gestão do diretor esportivo Deco, pode iniciar negociações para trazê-lo em janeiro.

Outro defensor na mira do Barcelona é Alphonso Davies, do Bayern de Munique. As negociações de renovação de Davies com seu clube estão sendo observadas de perto pelos catalães.

Possíveis Reforços para o Meio-Campo

Para reforçar o meio-campo, o Barcelona está considerando jogadores como Joshua Kimmich, do Bayern de Munique. No entanto, seu elevado salário apresenta um desafio à lei salarial espanhola.

A necessidade de reforços é clara, mas a capacidade do Barcelona de concretizar estas transferências está atrelada à solução de seus problemas financeiros.

Opções de Ataque: Nkunku e Rashford

No ataque, Christofer Nkunku, do Chelsea, foi oferecido ao Barcelona e poderia adicionar criatividade à equipe. Além disso, Marcus Rashford, do Manchester United, demonstrou interesse em sair da liga inglesa, representando outra possível contratação para fortalecer o setor ofensivo.