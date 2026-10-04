O Azerbaijão conquistou sua primeira vitória na edição 2026/27 da Uefa Nations League ao bater a Lituânia por 1 a 0 na manhã deste domingo, 4. Jogando na Bakcell Arena, em Baku, os donos da casa foram eficientes para garantir o resultado positivo na quarta rodada da Liga D – Grupo B. Com o triunfo, a seleção azeri chega a cinco pontos em três jogos, superando os quatro pontos dos lituanos, que lideravam a chave antes do início da partida.

Eficiência contra a posse de bola

A Lituânia entrou em campo disposta a controlar as ações e terminou a partida com 61% de posse de bola, trocando 513 passes contra 326 do adversário. No entanto, o Azerbaijão foi mais perigoso quando atacou. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Tural Bayramov deu a assistência para Abdulakh khaybulaev balançar as redes e abrir o placar.

O goleiro lituano, T. Švedkauskas, foi bastante exigido ao longo do duelo, terminando com seis defesas, já que os mandantes acertaram o alvo sete vezes em suas 13 finalizações totais.

Tensão no segundo tempo e revisão do VAR

Na etapa final, o clima esquentou e o jogo ficou mais truncado, refletido no número de faltas (14 a 10 para os mandantes) e cartões. O momento de maior tensão ocorreu aos oito minutos do segundo tempo, quando o VAR foi acionado para revisar um possível cartão vermelho para o Azerbaijão. Após a checagem, o lance foi revisado pelo VAR e o jogo seguiu sem expulsões.

O goleiro E. Balayev, do Azerbaijão, fez três defesas na partida para garantir o placar mínimo, segurando as investidas da Lituânia, que finalizou 13 vezes, mas apenas três na direção do gol.

Situação na tabela e próximos compromissos

O resultado altera a dinâmica do Grupo B. O Azerbaijão, que vinha de dois empates, agora soma cinco pontos. Já a Lituânia, que acumulava uma vitória e um empate, permanece com quatro pontos.

As duas seleções voltam a campo na próxima data Fifa. O Azerbaijão joga na sexta-feira, 13/11, contra Liechtenstein, pela Nations League, e depois faz um amistoso contra Andorra na segunda-feira, 16/11. A Lituânia também terá Liechtenstein pela frente, em duelo marcado para a segunda-feira, 16/11, pela competição continental.