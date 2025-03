AZ Alkmaar defende vantagem mínima. Veja onde assistir o duelo contra o Tottenham pela Europa League

Tottenham e AZ Alkmaar se enfrentam nesta quinta-feira, 13 de março de 2025, em Londres, em um jogo decisivo pela volta das oitavas de final da Liga Europa. Com o AZ Alkmaar em vantagem após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o Tottenham precisa reverter o placar para seguir na competição. A partida será realizada no Tottenham Hotspur Stadium, às 17h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela CazéTV no YouTube.

Publicidade

Torcida do Tottenham – EFE/EPA/DANIEL HAMBURY

Como o Tottenham pode reverter o placar?

Após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o Tottenham precisa de uma vitória para avançar. O time inglês, que enfrenta dificuldades defensivas na temporada, aposta no fator casa e no apoio da torcida para pressionar o AZ Alkmaar. O técnico Ange Postecoglou deve escalar uma formação ofensiva, contando com Son e Maddison para criar chances de gol. A defesa, porém, precisa evitar erros para não comprometer a reação.

Quais são as expectativas para o AZ Alkmaar?

O AZ Alkmaar chega a Londres com a vantagem do placar agregado e a confiança de ter vencido o primeiro jogo. Comandado por Maarten Martens, a equipe holandesa deve focar em manter a posse de bola e explorar contra-ataques. O meio-campo, liderado por Koopmeiners e Clasie, será essencial para controlar o ritmo, enquanto a defesa, com Wouter Goes, precisa neutralizar o ataque do Tottenham. Um empate já garante a classificação, mas o time busca ampliar a vantagem.

Publicidade

Onde assistir e detalhes do jogo?

Transmissão: CazéTV no YouTube.

CazéTV no YouTube. Data e horário: Quinta-feira, 13 de março de 2025, às 17h (horário de Brasília).

Quinta-feira, 13 de março de 2025, às 17h (horário de Brasília). Local: Tottenham Hotspur Stadium, Londres.

Tottenham Hotspur Stadium, Londres. Árbitro: João Pinheiro (Portugal).

(Portugal). VAR: Tiago Martins (Portugal).

O que esperar do desfecho?

O duelo promete ser intenso, com o Tottenham pressionando desde o início e o AZ Alkmaar buscando administrar a vantagem. A classificação para as quartas de final dependerá de quem conseguir impor seu estilo de jogo. O vencedor enfrentará Eintracht Frankfurt ou Ajax na próxima fase.

Fonte: Lance!

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.