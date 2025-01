Atacante do Newcastle é chamado de ‘novo Ibra’

Alexander Isak, atacante sueco de 25 anos, desponta como uma das maiores promessas do futebol europeu. Atualmente no Newcastle United, ele é o artilheiro da equipe na temporada 2024/2025, com 15 gols na Premier League e 12 gols nas últimas dez partidas. Sua consistência o coloca entre os principais goleadores, ao lado de astros como Haaland e Salah.

Newcastle vence mais uma na Premier League. Fonte: @nufc



Qual é a origem e trajetória de Alexander Isak?

Nascido em Solna, Suécia, Isak é filho de imigrantes eritreus que buscaram refúgio na Escandinávia. Iniciou sua carreira no AIK Solna, destacando-se desde jovem. Após convocações para a seleção sueca, foi disputado por gigantes como Real Madrid e Borussia Dortmund, optando por este último. Apesar do início promissor, teve dificuldade em se firmar, sendo emprestado ao Willem II.

A transferência para a Real Sociedad foi um divisor de águas?

Sim, sua ida para a Real Sociedad em 2019 foi fundamental. Com 44 gols marcados no clube até 2022, ele se estabeleceu como um atacante de elite, atraindo novamente a atenção de grandes times. Essa fase foi crucial para consolidar sua confiança e habilidades.

Como Isak está contribuindo para o sucesso do Newcastle?

Com contrato até 2028, Isak é essencial para o Newcastle, que ocupa a quarta posição na Premier League. Ele ajudou o time a alcançar nove vitórias consecutivas e desempenhou papel decisivo na classificação para a final da Copa da Liga Inglesa, marcando contra o Arsenal.

Quais são as expectativas para o futuro de Alexander Isak?

O Newcastle valoriza Isak em 180 milhões de euros, destacando sua importância e potencial contínuo. Com sua forma atual, espera-se que ele continue entre os melhores artilheiros da Premier League e ajude o Newcastle a conquistar títulos e se consolidar como potência no futebol inglês e europeu.