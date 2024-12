Tottenham cede empate ao Fulham e se afasta da ponta da tabela

Na 13ª rodada da Premier League, o Tottenham empatou em 1 a 1 com o Fulham no Tottenham Hotspur Stadium. Brennan Johnson deu esperança aos Spurs ao marcar primeiro no segundo tempo, mas Tom Cairney, que mais tarde foi expulso, igualou o placar mantendo a disputa equilibrada.

Este empate prolonga a fase inconsistente do Tottenham, que soma apenas uma vitória nos últimos cinco jogos em todas as competições. A única vitória notável foi contra o Manchester City. Em casa, o time soma dois empates e uma derrota, preocupando os torcedores, já que a equipe caiu para o 7º lugar na tabela, fora do G6.

Classificação Atual da Premier League

Com o empate, o Tottenham agora ocupa a 7ª posição, com 20 pontos, enquanto o Fulham está em 10º, com 19 pontos. A disputa acirrada entre as equipes reflete-se na tabela, mas destaca a necessidade do Tottenham se firmar com resultados mais consistentes para retornar ao G6.

Estatísticas Essenciais do Jogo

As estatísticas da Opta ilustram o cenário do jogo, destacando o domínio do Tottenham em posse de bola e chances de gol, embora a eficácia tenha sido um problema. O Fulham, apesar de menor controle, mostrou eficiência ao converter suas chances.

Posse de bola: Tottenham 62% – 38% Fulham

Chutes a gol: Tottenham 15 – 8 Fulham

Finalizações certas: Tottenham 4 – 3 Fulham

Cartões amarelos: Tottenham 2 – 3 Fulham

Próximos Desafios de Tottenham e Fulham

Na 14ª rodada da Premier League, ambos os times jogarão na quinta-feira, 5 de dezembro. O Tottenham enfrentará o Bournemouth fora de casa no Vitality Stadium às 17h15, buscando uma vitória para subir na classificação. Já o Fulham enfrentará o Brighton em casa, no Craven Cottage, às 16h30, tentando usar o apoio da torcida para ganhar pontos.

Os confrontos prometem agitar a tabela, especialmente para o Tottenham, que ainda visa se firmar entre os melhores times da competição.

Classificação fornecida por Sofascore

Tottenham x Fulham minuto a minuto

