Fiorentina x Inter é suspenso após Edoardo Bove desmaiar no gramado

O duelo entre Fiorentina e Inter de Milão, válido pela 14ª rodada do Campeonato Italiano, foi suspensa aos 20 minutos do primeiro tempo depois que o O meio-campista italiano Edoardo Bove, da equipe da casa, passou mal e desmaiou no campo do Estádio Artemio Franchi, em Florença, neste domingo, 1°.

Imediatamente, os atletas das duas equipes chamaram atendimento médico e, muito abalados, oraram pelo colega de profissão no gramado. A Fiorentina emitiu um comunicado e informou que Bove está hospitalizado e sob sedação e na UTI.

“A ACF Fiorentina e o Hospital Universitário Careggi anunciaram que o jogador de futebol Edoardo Bove, que foi tratado em campo após perder a consciência durante a partida Fiorentina x Inter, está atualmente sob sedação e hospitalizado em terapia intensiva.”

“Bove chegou em condições hemodinâmicas estáveis ​​e os primeiros exames cardiológicos e neurológicos realizados descartaram lesão aguda do sistema nervoso central e do sistema cardiorrespiratório”, complementou a Fiorentina.

