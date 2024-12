Chelsea goleia o Aston Villa e assume a terceira posição na Premier League

O Chelsea continua mostrando sua força na Premier League, mantendo uma sequência impressionante de cinco jogos sem perder. Agora, a equipe se iguala ao Arsenal no segundo lugar da tabela, somando 25 pontos. Neste domingo, o Chelsea enfrentou o Aston Villa em Stamford Bridge e garantiu uma vitória convincente por 3-0, destacando seu desempenho crescente no campeonato.

Publicidade

Neste confronto, Nicolas Jackson e Enzo Fernández marcaram gols importantes, garantindo a vitória dos Blues. A derrota colocou o Aston Villa na 12ª posição, com 19 pontos, sublinhando a diferença de forma entre as duas equipes nesta temporada.

Detalhes dos Gols do Chelsea Contra o Aston Villa

O Chelsea começou a partida de maneira enérgica, marcando logo aos sete minutos. Cucurella fez um cruzamento preciso que encontrou Jackson na área, resultando em um gol que teve um toque no poste direito antes de entrar. Perto do intervalo, Enzo Fernández ampliou a liderança com um potente chute da entrada da área, demonstrando seu excelente momento ao acumular, em quatro jogos, cinco assistências e dois gols.

Publicidade

Destaque do Jogo

Embora o resultado já estivesse garantido, Cole Palmer marcou o gol mais impressionante da noite nos minutos finais. Em uma jogada individual habilidosa, ele acertou um chute de longa distância no ângulo, finalizando o placar de forma espetacular.

Essa vitória permitiu ao Chelsea igualar o Arsenal não apenas em pontos, mas também no saldo de gols, sinalizando uma fase promissora na Premier League. A combinação de forte defesa e ataque eficaz indica um período de grande potencial para a equipe, que continua sua busca pelo topo da classificação.

Impacto na Tabela

A posição atual do Chelsea, igualando-se ao Arsenal em pontos e saldo de gols, demonstra a competitividade da equipe nesta temporada. A sequência invicta destaca o desempenho sólido do time, que está se consolidando como um forte concorrente ao título.

Publicidade

Esses resultados são cruciais para o Chelsea, visando não só manter a consistência, mas também construir uma base sólida para os próximos desafios. Com jogadores em excelente forma e desempenho coeso, as expectativas para as próximas partidas são elevadas.

Classificação fornecida por Sofascore

Chelsea x Aston Villa minuto a minuto

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.