AO VIVO: onde assistir a Barcelona x Osasuna por LaLiga

O confronto entre Barcelona e Osasuna, válido pela 27ª rodada da La Liga, acontece nesta quinta-feira, 27 de março de 2025, às 17h00 (horário de Brasília). O jogo será realizado no Estádio Olímpico Lluis Companys, em Barcelona, e será transmitido pela plataforma de streaming da Disney. Este embate foi adiado devido ao falecimento do médico do Barcelona, Carlos García, aos 40 anos.

Publicidade

O Barcelona chega para a partida em uma fase excelente na temporada 2024/25. A equipe catalã lidera a La Liga e avançou para as quartas de final da Champions League. Na última partida, o time venceu o Atlético de Madrid de virada, consolidando sua posição no topo da tabela. O destaque Raphinha provavelmente será poupado, pois atuou recentemente contra a Argentina.

Raphinha pelo Barcelona. Fonte: Instagram / @fcbarcelona

Qual é a situação atual do Osasuna na La Liga?

O Osasuna enfrenta dificuldades no campeonato nacional, ocupando a 14ª posição na tabela. A equipe não vence desde o início de fevereiro e busca desesperadamente uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O técnico Vicente Moreno tem a missão de reverter essa situação e garantir a permanência do clube na primeira divisão.

Publicidade

Como está o desempenho do Barcelona na temporada?

O Barcelona tem se destacado nesta temporada, mantendo uma campanha invicta na La Liga até o momento. A equipe não apenas lidera o campeonato espanhol, mas também continua firme na Champions League. A consistência defensiva e a eficácia no ataque têm sido as marcas registradas do time catalão, que busca manter essa sequência positiva.

Quais são as prováveis escalações para o jogo?

Para o confronto, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, deve escalar a equipe com Szczesny no gol; Kounde, Iñigo Martínez, Eric Garcia e Baldé na defesa; Marc Casadò, Pedri e Dani Olmo no meio-campo; e Lamine Yamal, Ferrán Torres e Lewandowski no ataque.

O Osasuna, sob o comando de Vicente Moreno, deve entrar em campo com Herrera no gol; Areso, Boyomo, Catena e Cruz na defesa; Moncayola, Ibanez e Oroz no meio-campo; e Ruben Garcia, Budimir e Raul Garcia no ataque.

Publicidade

Com a transmissão ao vivo pela Disney, os fãs de futebol poderão acompanhar todos os detalhes deste emocionante confronto entre duas equipes com objetivos distintos na temporada.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.