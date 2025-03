Alemanha x Itália: UEFA Nations League – onde assistir e análise do confronto

O embate entre Alemanha e Itália nas quartas de final da UEFA Nations League promete ser um dos mais emocionantes da competição. Com a partida de volta marcada para o dia 23 de março de 2025, às 16h45 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, as duas seleções se preparam para um confronto decisivo. No jogo de ida, realizado em Milão, a Alemanha saiu vitoriosa com um placar de 2 a 1, colocando pressão sobre a Itália para reverter o resultado.

A transmissão do jogo será feita pela ESPN, em canal fechado, e pela plataforma de streaming Disney, permitindo que os fãs acompanhem cada lance desse clássico europeu. A expectativa é de um jogo intenso, com a Alemanha buscando manter sua invencibilidade na competição e a Itália tentando se recuperar das derrotas recentes.

Quais são as estratégias das equipes para o jogo de volta?

A Alemanha, sob o comando de Julian Nagelsmann, tem mostrado um desempenho sólido na Nations League. A vitória no San Siro foi um exemplo da eficiência tática da equipe, que deve manter a mesma formação para o jogo de volta. O time alemão aposta na força de seu meio-campo e na habilidade de jogadores como Sané e Musiala para garantir a classificação.

Por outro lado, a Itália, liderada por Luciano Spalletti, enfrenta o desafio de superar duas derrotas consecutivas na competição. Para o jogo em Dortmund, espera-se que Spalletti adote uma postura mais ofensiva, realizando ajustes na equipe titular. A presença de jogadores como Tonali e Retegui será crucial para as aspirações italianas de virar o placar.

Quem são os jogadores-chave para o confronto?

Na Alemanha, Jamal Musiala e Leroy Sané são nomes que se destacam pela habilidade e capacidade de decisão em momentos críticos. Musiala, em particular, tem sido uma revelação, trazendo dinamismo ao ataque alemão. No setor defensivo, a experiência de Rudiger é um trunfo para manter a solidez da equipe.

Para a Itália, Sandro Tonali e Gianluigi Donnarumma são fundamentais. Tonali, com sua visão de jogo e capacidade de controlar o meio-campo, é essencial para a transição ofensiva. Donnarumma, por sua vez, é uma peça-chave na defesa, com defesas que podem ser decisivas para manter a Itália no jogo.

O que esperar do desfecho deste confronto?

Com a vantagem obtida no primeiro jogo, a Alemanha entra em campo com confiança, mas ciente de que a Itália é uma adversária que não pode ser subestimada. A Azzurra, pressionada a buscar a vitória, deve adotar uma postura agressiva desde o início, o que pode resultar em um jogo aberto e cheio de oportunidades.

Independentemente do resultado, o confronto entre Alemanha e Itália promete ser um espetáculo de futebol, com duas das seleções mais tradicionais do mundo lutando por uma vaga nas semifinais da UEFA Nations League. Os torcedores podem esperar um jogo de alta intensidade, onde cada detalhe pode fazer a diferença.

