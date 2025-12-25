O atacante do Real Madrid e da seleção brasileira Vini Jr. postou nesta quinta-feira, 25, fotos em clima natalino com a namorada Virginia Fonseca, em sua casa, no Rio. Ao redor do mundo, outros boleiros também comemoram a chegada do Papai Noel.

Vini Jr. e Virginia passaram primeiro Natal juntos - Reprodução/Instagram

Esse foi o primeiro Natal em que Vini Jr. e Virginia passaram juntos desde que assumiram o relacionamento, em outubro.

Neymar passou o Natal em recuperação de cirurgia no joelho - Reprodução/Instagram

Neymar, em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo, apareceu com Bruna Biancardi e as filhas Mavie e Mel, na mansão em Mangaratiba, no Rio.

 