O atacante do Real Madrid e da seleção brasileira Vini Jr. postou nesta quinta-feira, 25, fotos em clima natalino com a namorada Virginia Fonseca, em sua casa, no Rio. Ao redor do mundo, outros boleiros também comemoram a chegada do Papai Noel.

Esse foi o primeiro Natal em que Vini Jr. e Virginia passaram juntos desde que assumiram o relacionamento, em outubro.

Neymar, em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo, apareceu com Bruna Biancardi e as filhas Mavie e Mel, na mansão em Mangaratiba, no Rio.