Muito antes das postagens nas redes sociais, era difícil sanar a curiosidade de saber como era o Natal dos jogadores de futebol. Nos anos 80, ídolos de diferentes torcidas atacaram de Papai Noel e contaram à PLACAR como era celebrado o dia 25 de dezembro.
Em 1987, Zico posou para a revista vestido de Papai Noel, com direito à barba branca e gorro em pleno verão carioca.
“O bom velhinho esteve na casa dos Antunes Coimbra alguns dias atrás. Assustou, é verdade, o caçula Thiago, que pediu proteção à mãe. Mas os irmãos Júnior e Bruno logo perceberam que, por trás da longa barba branca e das roupas vermelhas, estava escondido o papai Zico”, diz um trecho da revista, edição 916.
Outro personagem da publicação é o jovem goleiro Taffarel, do Internacional. Zico e Taffarel, aliás, se enfrentariam na final da Copa União, vencida pelo Rubro-negro.
“Para provar que Papai Noel não tem paixão clubística, outro ídolo que gosta de vestir essa fantasia é o goleiro Taffarel, do Internacional, adversário de Zico na Copa União. Junto com os pais e os dois irmãos, ele irá celebrar a data na casa da sua avó Emília, em Santa Rosa (RS). O auge da festa é quando o jovem arqueiro entra no quarto e coloca a roupa toda vermelha e o gorrinho”, contava PLACAR.