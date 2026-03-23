O atacante Neymar utilizou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 23, para ironizar notícias que o ligariam a uma “maratona de pôquer” durante seu período de recuperação. O camisa 10 do Santos gravou um vídeo de resposta e publicou fotos mostrando um pouco da sua rotina de treino em casa.

“Vi uma matéria que está rolando, falando que joguei pôquer esses dias, que eu fui a algum lugar… Eu não fui, fiquei em casa. Joguei sim, online”, disse Neymar.

O posicionamento do craque no Santos

Neymar costuma confrontar publicamente informações que considera distorcidas. Em sua conta oficial no Instagram, o atleta frequentemente compartilha bastidores de seus treinos para reafirmar seu compromisso profissional.

O foco imediato do jogador é recuperar a forma física, atrasada por conta de uma artroscopia realizada no joelho direito, no final de 2025. Embora o deboche no vídeo tenha repercutido, a prioridade do atleta permanece sendo o retorno pleno aos gramados, cumprindo rigorosamente o cronograma estabelecido pelo departamento médico do clube.

A relação do jogador com o pôquer profissional

Neymar é um entusiasta declarado da modalidade e defende que o hobby não interfere em seu rendimento como atleta de alto nível. Confira alguns pontos sobre sua atuação no esporte das cartas.

“É a coisa que mais gosto de fazer depois de jogar futebo”, concluiu Neymar.