Antes de iniciar a temporada 2026 pelo Santos, aquela em que promete convencer o técnico Carlo Ancelotti que merece uma vaga na Copa do Mundo, Neymar Jr. usou as redes sociais para ostentar. O atacante de 33 anos exibiu orgulhoso a sua coleção de itens de locomoção de luxo, em sua mansão em Mangaratiba (RJ)

Neymar posou com um jato, um helicóptero e seu ‘Batmóvel’, uma réplica do carro usado por seu super-herói favorito nos cinemas. “Sonhos podem se tornar realidade”, escreveu.

Quanto custa o Batmóvel de Neymar

Fã de Batman, Neymar adquiriu o modelo semelhante ao usado pelo herói no filme Cavaleiro das Trevas por mais de R$ 8 milhões. O modelo de 500 cavalos de potência foi construído pelo designer Adhemar Cabral e estava exposto na Dream Car Museum, em São Roque, no interior de São Paulo,

O jato executivo decorado com suas iniciais é um modelo Dassault Falcon 900LX, que tem capacidade para até 14 passageiros e custa na faixa de R$ 250 milhões.

Já o helicóptero é um Airbus H145, que leva até 10 pessoas, e pode ser adquirido por R$ 52 milhões.