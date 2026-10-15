Um grupo de torcedores holandeses fez saudações nazistas e entrou em confronto com estudantes no centro de Rennes, na França, na tarde desta quarta-feira, 15. O tumulto ocorreu a poucas horas do confronto entre Stade Rennais e OFI Creta, da Grécia, marcado para as 16h (de Brasília), em partida válida pela fase de grupos da Liga Europa.

Provocação e reação nas ruas

O episódio começou quando estudantes secundaristas realizavam uma manifestação pacífica no centro da cidade, empunhando cartazes antifascistas. O grupo de torcedores se aproximou da marcha e passou a realizar gestos fascistas e saudações nazistas. Diante das provocações, os manifestantes reagiram e iniciaram uma perseguição aos ultras, que recuaram utilizando fogos de artifício e morteiros.

Intervenção policial e classificação do jogo

Na tentativa de escapar da multidão, os torcedores buscaram abrigo no saguão de um edifício residencial e em uma garagem subterrânea. Equipes da polícia francesa agiram rapidamente para cercar a área, conter os envolvidos e evitar o agravamento do conflito.

Apesar das alianças entre torcidas organizadas europeias — já que os holandeses presentes possuem laços com torcedores do OFI Creta —, a prefeitura local não havia classificado a partida como de alto risco. Por essa razão, nenhuma restrição de vestimenta ou de circulação de torcedores foi imposta pelas autoridades antes do jogo.

A polícia local foi acionada com rapidez para intervir na ocorrência, isolando os grupos envolvidos, dissipando focos de tumulto e estabelecendo perímetros de segurança para garantir a ordem antes da partida continental do Stade Rennais.