O ex-jogador de futebol Hippolyte Dangbeto foi colocado em detenção provisória pela justiça francesa, segundo informações apuradas pelo jornal regional L’Indépendant. Dangbeto, que acumulou 179 partidas pelo Caen entre 1990 e 1995 (sendo 165 no Campeonato Francês), já havia sido formalmente indiciado há três meses pelas mesmas acusações.

Quais são as acusações apuradas pela investigação?

As investigações das autoridades locais indicam que os fatos sob apuração teriam ocorrido em um período entre 2019 e 2025. O procedimento judicial teve início a partir do relato de uma adolescente pertencente ao círculo familiar de Dangbeto, que denunciou ter sofrido agressões sexuais em múltiplas ocasiões.

O que se sabe sobre a segunda denúncia?

Uma segunda vítima foi apontada durante a instrução do processo. A jovem tinha 16 anos à época dos episódios relatados e integrava uma associação esportiva fundada pelo próprio ex-futebolista no departamento dos Pirenéus Orientais.

O investigado nega as acusações referentes aos deslocamentos realizados com a associação esportiva. Enquanto a apuração prossegue na justiça francesa, o ex-atleta permanece sob custódia cautelar aguardando as próximas deliberações judiciais.