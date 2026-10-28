A defensora Alice Sombath sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e precisará passar por procedimento cirúrgico. A confirmação foi divulgada pelo Tottenham após exames detalhados, indicando um longo período de recuperação que coloca em risco sua sequência na temporada e sua presença na Copa do Mundo Feminina de 2027.

Como ocorreu a lesão no clássico londrino

A atleta de 23 anos se contundiu durante o confronto contra o Arsenal, no último sábado, 24, válido pela Women’s Super League. Na partida em que sua equipe foi superada por 2 a 1, Sombath precisou deixar o gramado de maca após travar a articulação em disputa de bola.

A gravidade do quadro clínico foi confirmada pela apuração médica do clube inglês logo após a realização de exames complementares no início da semana, segundo informou a imprensa europeia.

O comunicado oficial do clube inglês

Por meio de nota oficial, o clube de Londres detalhou os próximos procedimentos médicos e prestou apoio à defensora contratada nesta temporada.

“Podemos confirmar que Alice Sombath sofreu uma ruptura do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) no joelho direito. A defensora de 23 anos, que se juntou a nós neste verão vinda do OL Lyonnes, sofreu a lesão durante nossa partida da Women’s Super League contra o Arsenal no sábado. A equipe médica do Clube discutirá os próximos passos com Alice e, após isso, ela passará por uma cirurgia antes de iniciar sua reabilitação. Alice terá o amor e o apoio de todos no Tottenham Hotspur durante toda a sua recuperação”, afirmou o Tottenham Hotspur, em comunicado oficial publicado no site do clube.

Impacto na carreira e na seleção francesa

Contratada pelo clube inglês após passagem pelo Lyon, a jogadora vinha ganhando espaço como titular antes de sofrer a contusão. O tempo estimado de recuperação para rupturas de LCA varia tradicionalmente entre sete e dez meses, inviabilizando sua participação no restante do calendário europeu de 2026-2027.

O revés físico também afeta seus planos com a seleção francesa. Diante da gravidade da lesão e da longa reabilitação, a Federação Francesa de Futebol manifestou apoio público à atleta pelas redes sociais, enquanto a comissão técnica monitora sua recuperação de olho no ciclo para o Mundial de 2027.