Muitas coisas podem acontecer antes da cobrança de um escanteio. Mas, uma ciranda tem sido um dos destaques da seleção francesa durante a Copa do Mundo Feminina Sub-20, na Polônia.

Basicamente, um grupo de jogadares se reúne na área adversária, começa a girar e só se desgruda no momento em que a bola é chutada.

E a estratégia tem dado resultado. As francesas já marcaram três gols no torneio em questão por meio da “ciranda do escanteio“, dois na vitória por 3 a 2 sobre o Equador e outro na goleada por 4 a 0 contra Gana.

Curiosamente, Justine Rouquet, autora do gol acima, não fez parte da ciranda mostrada. “Trabalhamos muito as bolas paradas e passamos bastante tempo pensando nelas. Nosso auxiliar Cyrille Clavel se dedica muito a isso”, revelou a jogadora, em entrevista para o site da Fifa.

No total, cinco dos oito gols marcados pela França até aqui foram originados de bolas paradas. A equipe se classificou na primeira posição do Grupo C da competição e agora encara o Canadá nas oitavas de final, na próxima quinta-feira, 17.