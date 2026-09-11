O Brasil venceu a Inglaterra por 2 a 1, nesta sexta-feira, 11, na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20. A Canarinho começou perdendo a partida, mas virou com gols de Clarinha e Gisele.
Para a partida, a seleção poupou algumas titulates. Em um primeiro tempo equilibrado, a Inglaterra saiu jogando de pé em pé, Maltby aproveitou o escorregão de Emily para avançar pela esquerda e cruzar para Dent abrir o placar, aos 30 minutos.
O Brasil voltou pressionando no segundo tempo, e aos 30 minutos, o VAR apontou pênalti para a seleção. Clarinha pegou a bola e marcou o gol de empate. A partida ficou empatada até os 49 minutos do segundo tempo, quando Gisele tabelou com Evelin, invadiu a área e tocou na saída da goleira para virar o jogo.
Com a classificação em primeiro lugar, o Brasil espera um dos terceiros lugares do grupo A, C ou D. O adversário vai depender da repescagem, assim como foi na Copa do Mundo 2026. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, 16, às 10h (de Brasília).