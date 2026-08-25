A 5ª edição do Concurso de Crônicas e Contos já tem os seus textos vencedores. Com o tema Mulheres em Campo, o Concurso – realizado pelo Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com PLACAR – escolheu 20 trabalhos de nove estados brasileiros. Ao todo, foram 706 inscrições válidas.

Os vencedores

O primeiro lugar foi para O Nome na Rede, de Juliana Babuja, de São Paulo. A crônica conta a história de Dona Clara, que passou 43 anos costurando e consertando redes de gol de um estádio, em um trabalho essencial, mas sem reconhecimento. Durante a reforma para a Copa do Mundo Feminina de 2027, um tecido com seu nome é encontrado em uma antiga rede, revelando sua história. O texto valoriza quem, nos bastidores, ajuda a construir a história do futebol.

O segundo lugar é de Maiara Melo, de Recife-PE. Falemos de nós vencendo aborda a trajetória de mulheres torcedoras do Santa Cruz Futebol Clube que, diante das dificuldades de acesso, deslocamento e segurança, criam redes de apoio e uma comunidade própria para continuar vivendo o futebol. A crônica destaca a união entre mulheres e crianças, o cuidado coletivo e a construção de uma nova forma de torcer, transmitida de geração em geração, marcada pela liberdade, pelo afeto e pela resistência.

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Já Gabriel Teles, de São Paulo, conquistou o terceiro lugar. Sua crônica, O horário da Dona Cida conta a história da funcionária de um estádio que, desde a infância do narrador, parecia fazer parte daquele lugar. Responsável por guardar objetos perdidos ela mantinha um armário cheio de memórias enquanto, discretamente, permitia que meninas utilizassem o campo quando estava vazio. Após sua morte, o narrador percebe que Cida não apenas cuidava do estádio, mas também abria caminhos para que outras mulheres encontrassem seu espaço no futebol.

De 4º a 20º lugares, foram classificados os seguintes textos (por ordem alfabética, sem ranking):

Camylla Herculano – Recife-PE – A Meryl Streep do Maraca: Entre Radinhos de Pilha e Micro-Traições

Cesar Martins Guimarães – São Paulo – Varzeanas

Catarina Estradas – Cachoeiras de Macacu-RJ – Pelos seus olhos

Daiane Nascimento – Cajamar-SP – Eternamente, cacunda

Diane Pereira Sousa – São Luís-MA – Rumbora

Felipe Beiragrande – Manaus-AM – Cinquenta e Três

Helenice Schiavon – São Paulo – Noite de Santo

Igor Maciel – Contagem-MG – Incompatibilidade de Gênios

Jordana Brandão – São Paulo – Amor à Camisa!

Laura Magalhães – Suzano – A arquibancada de vidro e luz.

Lindjane Pereira – João Pessoa-PB – Traves de pedras

Luciano Furtado – Fortaleza-CE – A Trave

Lucio Junior – Tatuí-SP – A Bandeirinha

Paula Delgado – Juiz de Fora-MG – O que você vai perder?

Rodrygo Pires – Maceió-AL – O campo também era dela

Túlio Pires Bragança – Córrego do Bom Jesus-MG – Camisa 8 Amarelo Manga

Valdir Soares Fernando – Jaboatão dos Guararapes-PE – O gol fora da súmula

Todos os textos vencedores podem ser lidos no site do Museu do Futebol.

Julgamento

Fizeram parte da comissão julgadora a escritora e ensaísta mineira Cidinha da Silva; a jornalista e pesquisadora dedicada às narrativas esportivas Lu Castro; o repórter da Revista Placar, Klaus Richmond; e a coordenadora do Núcleo de Comunicação e Marketing do Museu do Futebol, Renata Beltrão. A seleção foi feita de forma anonimizada – ou seja, os textos não foram identificados com os nomes dos autores e os jurados não tiveram acesso aos dados dos inscritos.

Os vencedores terão seus textos publicados em um livro de distribuição gratuita a ser lançado pelo Museu do Futebol no primeiro semestre de 2027. O primeiro lugar será publicado na edição impressa da Revista Placar. Todos os vencedores também receberão prêmios em dinheiro, sendo R$ 3.000 para o primeiro lugar; R$ 2.000 para o segundo; R$ 1.500 para o terceiro e R$ 800 para os demais.

O Concurso de Crônicas e Contos do Museu do Futebol foi criado em 2022 com o objetivo de valorizar a produção textos curtos sobre o esporte, além de reconhecer a produção contemporânea e estimular a escrita sobre perspectivas diversas. Desde a primeira edição, a revista Placar é parceira e publica os primeiros lugares na versão impressa. Desde 2024, os textos vencedores são publicados em livros, com distribuição gratuita pelo Museu do Futebol.

Sobre o Museu do Futebol

Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.

O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria Estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.

Patrocinadores e parceiros

A Temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio do Grupo Globo, do Mercado Livre, da Coca-Cola FEMSA Brasil, da Sabesp; apoio da Arkema; do Pinheiro Neto Advogados, da Universidade Santo Amaro (Unisa), da Goodyear, do Itaú Unibanco, do Shopping Cidade São Paulo e da Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e dos parceiros de mídia, Rádio TMC, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é uma realização do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.