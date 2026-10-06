Na noite da última segunda-feira, 5, Neymar Jr. realizou uma sessão exclusiva de cinema no Cine Roxy, em Santos, para apresentar o Ney Ney, novo personagem inspirado em seu legado. O momento reuniu familiares e amigos para a primeira exibição especial do projeto.

A premiere marcou uma nova etapa na construção do personagem, que nasce a partir do universo de Neymar Jr., mas foi pensado para desenvolver sua própria identidade e ocupar diferentes territórios do entretenimento. A proposta é levar características associadas ao legado do jogador, como criatividade, espontaneidade, habilidade, paixão pelo esporte e conexão com diferentes gerações, para narrativas que possam existir para além dos campos.

Carregando imagem 14 fotos 01 / 14 Neymar na Premiere de Ney Ney

O Ney Ney é um personagem, e não uma reprodução da infância ou da história pessoal de Neymar Jr. A partir de uma linguagem própria, ele pode transitar por animação, games, produtos, colecionáveis, experiências e diferentes formatos de conteúdo, criando novas possibilidades para um universo que combina esporte, cultura pop, diversão e entretenimento.

O projeto reúne diferentes frentes de desenvolvimento e produção. A XGuides foi responsável pelo desenvolvimento do design e da identidade visual do Ney Ney, enquanto a Fly Media conduz toda a frente de animação e desenvolvimento audiovisual do personagem. A NR Sports, responsável pela gestão da imagem e dos projetos relacionados a Neymar Jr., coordena e viabiliza o projeto, conectando as diferentes frentes para a construção e expansão do universo do Ney Ney.

“Estou muito feliz por ter todos vocês aqui: meus amigos, meus companheiros de clube e minha família. Praticamente a minha vida inteira eu compartilho com as pessoas, e sempre tento fazer isso de uma maneira diferente, leve e divertida. Espero que todos tenham gostado, principalmente as crianças. Para mim, as crianças são a melhor parte da vida, uma das coisas mais importantes que existem. Poder fazer um projeto pensado para elas, levar alegria e proporcionar esses momentos é algo que me deixa muito feliz e orgulhoso. Muito obrigado a todos que estiveram aqui e espero que continuem assistindo o Ney Ney no nosso canal do YouTube. Esse projeto é feito com muito carinho e, acima de tudo, para as crianças.” disse Neymar .

Para assistir o Ney Ney, os desenhos já foram disponibilizados no YouTube, no canal oficial de Neymar Jr., ampliando o acesso do público ao novo universo do personagem.