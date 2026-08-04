Na noite da última segunda-feira, 3, ocorreu o 6º Leilão Beneficente do Instituto Neymar Júnior, em São Paulo. Nele, o camisa 10 santista falou sobre o futuro de sua carreira, a sua relação com a imprensa brasileira e a partida contra o Remo, nesta terça.

Futuro no Santos e aposentadoria

Em entrevista concedida ao seu canal do Youtube, Neymar deixou aberta a possibilidade de parar de jogar em 2027:

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“Não sei quanto tempo. Não penso em parar, nem sei até quando vou. Tenho contrato até dezembro com o Santos. Pretendo cumprir o contrato, honrar a camisa do Santos da melhor maneira possível e depois vou pensar quando acabar meu contrato se continuo no Santos, se saio, se vou embora, se paro de jogar ou se continuo”, declarou o jogador.