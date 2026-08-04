“Realmente não sei o que vou fazer. Até dezembro tem chão, mas vamos pouco a pouco, jogo a jogo, estou me sentindo bem fisicamente. É isso o que importa. Amanhã temos jogo importante”, acrescentou.

Sobre a partida contra o Remo, Neymar afirmou que vai entrar em campo nesta terça-feira. A partida acontece nesta 21h30 (de Brasília), no estádio Mangueirão, válida pela volta das oitavas da Copa do Brasil.

“Óbvio que vou jogar, 100% à disposição do treinador, como tudo sai no Santos antes de o jogador saber, setorista já postaram que eu estarei na reserva. Espero estar preparado para ajudar e trazer a vitória para o Peixão”, disse o craque.

Alfinetada na imprensa

Perguntado sobre as críticas que recebe da imprensa, Neymar fez um alerta sobre a saúde mental dos atletas: “Eu só acho que boa parte da imprensa vai adoecer todos os jogadores de futebol. Digo aqui no Brasil. É a maior profissão, a mais conhecida aqui no Brasil, a mais atacada. Então acho que tem que tomar um pouco mais de cuidado com as palavras, com as notícias que soltam, porque a maioria delas não são verdade. E isso acaba machucando as pessoas que estão ao redor, seus torcedores, seu próprio trabalho”

“Então peço pra se precaver antes de postar essas coisas, de falarem besteiras que não são reais, porque isso vai acabar adoecendo muitos jogadores”, completou o jogador.

Em seguida, Neymar afirmou que nem todos os jogadores tem um psicológico forte como o dele e pediu responsabilidade pelo o que é publicado.

“O psicológico do jogador é forte, o meu acho que é bem forte, por sinal, mas nem todos são assim. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Então só peço que se responsabilizem mais pelas suas palavras, porque é muito fácil ter um microfone na mão, falar o que quer, e no dia seguinte, se não for verdade, está tudo bem, ninguém se retrata, ninguém fala nada, sabe? Essas coisas acabam passando dos limites”, afirmou.