A Panini abriu a pré-venda, nesta sexta-feira, 12, do pacote de atualização do álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026. O Update Set, vendido por R$ 120,00 no site oficial da marca, tem 120 novos cromos para substituir atletas que não foram convocados para o Mundial.

Até o momento, além Neymar, foram confirmados que as novas figurinhas do Brasil são: Weverton, Alex Sandro e Igor Thiago. Os jogadores presentes no álbum não convocados por Ancelotti foram: Bento, Eder Militão, Rodrygo, João Pedro e Estêvão.

Com as cinco “trocas”, ainda falta um cromo não revelado pela Panini para ser colado na página da seleção brasileira. Wesley, que está no álbum, foi cortado a quatro dias do Mundial e não é certo que terá sua figurinha substituída.

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