O Baltimore Ravens venceu o Atlanta Falcons por 30 a 23 na prorrogação, em partida disputada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, no domingo (11/10/2026), às 21h20 (horário de Brasília), pela Semana 5 da temporada 2026. O jogo foi decidido com um touchdown terrestre do quarterback Tyler Huntley no tempo extra, após os visitantes buscarem o empate nos segundos finais do tempo regulamentar.

O desenrolar do placar

O placar foi inaugurado no 1º quarto, faltando 10:27, com um field goal de 21 jardas de Tyler Loop para os Ravens. A resposta dos Falcons veio rápido, faltando 8:03, quando Jessie Bates III retornou um fumble de 36 jardas para touchdown, seguido pelo ponto extra de Nick Folk. No 2º quarto, faltando 8:04, Loop acertou um field goal de 51 jardas. Faltando 2:24, Michael Penix Jr. conectou um passe de 5 jardas para touchdown de Kyle Pitts, com ponto extra de Folk. No estouro do cronômetro, faltando 0:00, Loop marcou mais um field goal de 51 jardas, levando o jogo para o intervalo em 14 a 9 para os mandantes.

No 3º quarto, faltando 9:51, Nick Folk ampliou com um field goal de 23 jardas. Os Ravens encostaram faltando 6:53, com um passe de 18 jardas de Tyler Huntley para touchdown de Derrick Henry, mas a conversão de dois pontos falhou. No 4º quarto, Folk converteu field goals de 34 e 48 jardas, faltando 8:03 e 2:31, respectivamente, deixando o placar em 23 a 15. Faltando apenas 0:40, Huntley lançou 7 jardas para o touchdown de Devontez Walker, e Derrick Henry correu para garantir a conversão de dois pontos, empatando o jogo em 23 a 23. Na prorrogação, faltando 2:57, Tyler Huntley correu 1 jarda para o touchdown da vitória, seguido pelo ponto extra de Tyler Loop.

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Números e destaques individuais

O Baltimore Ravens produziu 391 jardas totais contra 367 do Atlanta Falcons. Os visitantes tiveram vantagem no jogo terrestre, com 208 jardas de corrida contra 110 dos mandantes, além de liderarem o tempo de posse de bola (35:10 contra 32:45) e as primeiras descidas (24 a 17).

Pelo lado dos Ravens, Tyler Huntley completou 24 de 32 passes para 201 jardas e dois touchdowns. No jogo corrido, Derrick Henry somou 102 jardas em 24 tentativas. Rashod Bateman foi o principal recebedor com 62 jardas em cinco recepções. Na defesa, Malaki Starks liderou com 10 tackles, e Kyle Hamilton conseguiu uma interceptação.

Pelos Falcons, Michael Penix Jr. acertou 19 de 32 passes para 240 jardas e um touchdown. Tua Tagovailoa também atuou, completando 2 de 3 passes para 34 jardas, mas sofreu uma interceptação. Bijan Robinson correu para 86 jardas em 17 tentativas, enquanto Drake London se destacou recebendo sete passes para 118 jardas. Divine Deablo liderou a defesa com 12 tackles.

A partida mostrou um confronto decidido nos minutos finais, com o Baltimore Ravens utilizando sua vantagem de 208 jardas terrestres e maior tempo de posse de bola para buscar o empate no fim do tempo regulamentar e confirmar a vitória na prorrogação.

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NFL 2026 Classificação da NFC Sul Classificação da NFC Sul # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Carolina Panthers desempate: confronto direto 2 2 0 50,0 121 109 +12 1-1 1-1 1-0 2-1 V1 2 Atlanta Falcons 2 2 0 50,0 96 92 +4 0-1 2-1 1-1 2-1 V2 3 Tampa Bay Buccaneers desempate: campanha na conferência 1 4 0 20,0 100 112 -12 0-3 1-1 0-0 1-2 V1 4 New Orleans Saints 1 3 0 25,0 105 128 -23 0-2 1-1 0-1 0-2 D2 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →