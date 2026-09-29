Início/Debate PLACAR/Vídeo: Vitória do Brasil sobre Austrália e bets são os temas do programaVitória do Brasil sobre Austrália e bets são os temas do programaPrograma desta terça-feira, 29, foi apresentado por Alfinete, com comentários com Daniel Perrone, Guilherme Azevedo e Fabio SormaniPor André Avelar 1 min de leitura29/09/2026 • 19:30Programa desta terça-feira, 29, no YouTube de PLACAR – DivulgaçãoSiga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.Seguir no Google Tags relacionadasCasas de apostas(19)seleção brasileira(330)Seleção Brasileira de Futebol(948)Assine o clube de membros e acesse a revista digital e físicaAssinar Agora Leia maisDebate PLACAR: novo ciclo da seleção brasileira é motivo de preocupação?Vídeo: Debate PLACAR: Rayan salva Brasil de vexame contra AustráliaFabio Sormani aponta desconfiança com a seleção brasileira