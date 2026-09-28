Início/Placar Aberto/Vídeo: Polêmica das bets e seleção brasileira são assuntos do Debate PLACARPolêmica das bets e seleção brasileira são assuntos do Debate PLACARPrograma desta segunda-feira, 28, contou com a apresentação de Alfinete e comentários de Guilherme Azevedo, Leandro Quesada e Fabio SormaniPor Redação PLACAR 1 min de leitura28/09/2026 • 18:00Debate PLACAR desta segunda-feira, 28/9/2026 – PLACARSiga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.Seguir no Google PublicidadeEspaço reservado para anúncioTags relacionadasCasas de apostas(18)seleção brasileira(328)Assine o clube de membros e acesse a revista digital e físicaAssinar Agora