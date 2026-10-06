Na véspera do início da 29ª rodada do Brasileirão, clubes apostam em uma liminar que derrubaria a proibição das casas de apostas no país. Uma outra ala de times patrocinados pelas mesmas bets, como são conhecidas as empresas do setor, já cogita até uma mensagem comum no uniforme.

A possibilidade foi trazida nesta terça-feira, 6, ao vivo, pelo apresentador Alfinete, durante exibição do Debate PLACAR no YouTube.

O governo federal anunciou no último dia 25 uma medida provisória que proíbe as apostas esportivas e jogos online no Brasil. O setor estima uma perda de até R$ 1 bilhão com o fim das bets.

Os apostadores tiveram até a última segunda para retirar voluntariamente o dinheiro disponível nas plataformas de apostas. Os clubes, por sua vez, tiveram o mesmo prazo para se adequar e banir a exibição das empresas patrocinadoras.

Uma mensagem em comum dos times chegou a ser publicada um dia depois da decisão. A carta dizia “nós apostamos no Brasil” e alertava para a criação de um “mercado ilegal”.