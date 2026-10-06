Início/Debate PLACAR/Vídeo: Assista ao vivo ao Debate PLACAR desta terça-feira, 6/10Assista ao vivo ao Debate PLACAR desta terça-feira, 6/10Programa no YouTube tem apresentação de Alfinete, com comentários de Daniel Perrone e Fabio SormaniPor Redação PLACAR 1 min de leitura06/10/2026 • 12:05Alfinete comanda Debate PLACAR - Alexandre Battibugli/PlacarSiga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.Seguir no Google PublicidadeEspaço reservado para anúncioTags relacionadasCasas de apostas(24)Assine o clube de membros e acesse a revista digital e físicaAssinar Agora Leia maisDebate PLACAR: clubes apostam em liminar e cogitam mensagem pró betVídeo: Vitória do Brasil sobre Austrália e bets são os temas do programaVídeo: Debate PLACAR analisa propostas para as bets e seleção brasileira