A utilidade dos amistosos da seleção brasileira contra equipes de menor expressão internacional foi tema no Debate PLACAR. Os comentaristas analisaram o impacto técnico dessas partidas no calendário e questionaram as reais motivações esportivas por trás dos confrontos marcados para a equipe.

Por que os amistosos contra seleções de menor expressão são criticados?

Durante a discussão, foi argumentado que partidas diante de equipes com pouca tradição internacional possuem motivação prioritariamente financeira e comercial, acabando por atrapalhar o desenvolvimento técnico do futebol nacional.

Quais alternativas são propostas para testes mais competitivos?

Como alternativa prática para avaliar melhor os atletas do país, o debate apontou a possibilidade de realizar confrontos contra combinados estaduais, a exemplo da seleção paulista ou da seleção carioca. Outra ideia apresentada foi montar uma equipe formada apenas por atletas que atuam no Brasil para enfrentar os convocados que jogam na Europa.