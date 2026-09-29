A hierarquia de batedores de pênalti na seleção brasileira virou tema de debate no PLACAR Aberto após uma partida recente em que a equipe marcou dois gols de penalidade, convertidos por Raphinha e Vini Jr.

Por que a cobrança de Vini Jr. gerou debate?

Durante a análise, os comentaristas discutiram o fato de Bruno Guimarães estar em campo e ser o segundo batedor oficial da equipe na ausência de Raphinha. A decisão de Vini Jr. assumir a cobrança levantou questionamentos sobre os critérios adotados pela comissão técnica.

O painel também avaliou o desempenho recente de Vini Jr. e se a cobrança da penalidade era necessária para o atacante recuperar sua confiança em campo.