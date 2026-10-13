O Debate PLACAR analisou nesta terça-feira, 13, o momento conturbado do Corinthians em meio à reformulação no comando técnico e avaliou a repercussão da contratação do holandês Clarence Seedorf para o cargo de treinador do clube paulista.

Durante a discussão, a comentarista Isabela Labate classificou a opção por Seedorf como inadequada para o atual cenário alvinegro, apontando o histórico modesto do ex-jogador à beira do campo e a falta de contato recente com a rotina do futebol brasileiro.

O debate também abordou a condução da saída de Fernando Diniz, com críticas pontuais ao planejamento da diretoria e ao timing da decisão após a pausa da Data-Fifa.