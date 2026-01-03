A Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais famosa competição de futebol de base do país, já começou. Assim, neste sábado, 3, a Copinha contará com a estreia de quatro grandes clubes: Corinthians, Vasco, Cruzeiro e Bahia.
Com 11 títulos no currículo, o Timão é o maior vencedor da história do torneio. A primeira partida da base alvinegra será disputada às 14h45 (de Brasília), em Jaú, no interior paulista, pelo grupo 8.
Já o Vasco enfrenta o Velo Clube, às 19h30, em Cravinhos, pelo grupo 12. O Cruzeiro encara o Barra, às 21h30, em Franca, pelo grupo 13, e o Bahia joga com a Inter de Limeira, às 11h, em São José do Rio Preto, pelo grupo 9.
Onde assistir à Copinha no sábado, 3
- 8h45: América-SP x CSA-AL – YouTube “Paulistão”
- 11h: Bahia-BA x Inter de Limeira-SP – Xsports
- 13h: Flamengo-SP x Rio Branco-ES – YouTube “Paulistão”
- 13h: Bandeirante-SP x Tuna Luso-PA – YouTube “Paulistão”
- 13h: Juventus-SP x FC Cascavel-PR – YouTube “Paulistão”
- 13h: Santa Fé-SP x Atlético de Alagoinhas-BA – YouTube “Paulistão”
- 13h: Tanabi-SP x Sobradinho-DF – YouTube “Paulistão”
- 14h45: Corinthians-SP x Trindade-GO – Xsports
- 15h15: Vitória-BA x Capivariano-SP – YouTube “Paulistão”
- 15h15: Retrô-PE x São Bento-SP – YouTube “Paulistão”
- 15h15: Santa Cruz-PE x Botafogo-SP – YouTube “Paulistão”
- 15h15: Chapecoense-SC x Volta Redonda-RJ – YouTube “Paulistão”
- 15h15: Goiás-GO x América-RN – YouTube “Paulistão”
- 17h: XV de Jaú-SP x Luverdense-MT – YouTube “Paulistão”
- 17h15: I9 FC-SP x Guanabara City-GO – YouTube “Paulistão”
- 17h15: Grêmio Prudente-SP x Carajás-PA – YouTube “Paulistão”
- 18h: Comercial-SP x Atlético-PI – YouTube “Paulistão”
- 18h45: Assisense-SP x Naviraiense-MS – YouTube “Paulistão”
- 19h15: Francana-SP x Esporte de Patos-PB – YouTube “Paulistão”
- 19h15: Araçatuba-SP x Maricá-RJ – YouTube “Paulistão”
- 19h30: Ceará-CE x Olímpico-SE – Xsports
- 19h30: Vasco-RJ x Velo Clube-SP – CazéTV
- 20h15: América-MG x Noroeste-SP – YouTube “Paulistão”
- 21h: Athletic-MG x Guarani-SP – YouTube “Paulistão”
- 21h30: Athletico-PR x Oeste – Xsports
- 21h30: Cruzeiro-MG x Barra-SC – CazéTV