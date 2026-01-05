Os primeiros classificados para a fase final da Copinha de 2026 já estão sendo conhecidos, com o início da disputa da segunda rodada fase de grupos. Nesta segunda-feira, 5, a Ponte Preta venceu o EC Meia Noite-SP por 2 a 0, em Patrocínio Paulista, e garantiu a vaga no grupo 14.
A Macaca conquistou a vaga por ter vencido sua estreia, contra o Coritiba, por 4 a 2. Agora, o time de Campinas aguarda o segundo colocado do grupo 13, sendo Cruzeiro, Francana-SP, Patos-PB e Barra-SC os possíveis adversários.
Outras duas vagas de classificação podem ser conquistadas ainda nesta segunda. No grupo 2, Votuporanguense-SP e Grêmio bastam vencer Falcon-SE e Galvez-AC, respectivamente, para carimbarem vagas. No grupo 4, a situação é a mesma para Mirassol e Sport, que precisam apenas de vitória sobre Linense-SP e Forte-ES, respectivamente.
Os classificados para a fase final da Copinha
- Ponte Preta – grupo 14
Ingressos da Copinha
Os ingressos para os jogos da Copinha serão gratuitos. Mesmo assim, precisam ser resgatados online no site fpf.soudaliga.com.br.