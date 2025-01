Primo de Gabriel Magalhães é destaque do Corinthians na Copinha

Em sua primeira participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Denner, lateral-esquerdo do Corinthians, impressionou tanto defensivamente quanto ofensivamente.

O jovem talento marcou dois gols e deu uma assistência decisiva, que culminou no gol de Luiz Gustavo Bahia diante do Grêmio, classificando o Timão para a final da competição diante do São Paulo.

No clube desde os 9 anos, Denner vivencia uma ascensão meteórica na base alvinegra, o que chamou a atenção da comissão técnica do time profissional. Essa evolução resultou em seu primeiro contrato profissional, válido até 2027.

Embora essa tenha sido sua estreia na Copinha, é provável que seja também a última, já que as chances de ser promovido para a equipe principal comandada por Ramón Díaz em 2025 são altíssimas.

Além de ser uma das maiores promessas do Corinthians, Denner também carrega um vínculo familiar com o futebol de elite: ele é primo de Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e da seleção brasileira, que é torcedor corintiano assumido. Gabriel, inclusive, já esteve presente em algumas partidas de Denner na Fazendinha, torcendo pelo jovem parente.

Denner é atualmente o lateral-esquerdo titular da seleção brasileira sub-17. A pergunta que fica é: será que um dia veremos os dois primos jogando juntos pelo lado esquerdo do Brasil ou, quem sabe, até mesmo com a camisa do Corinthians?

A final entre São Paulo e Corinthians será no Pacaembu, no sábado (25), às 10h (de Brasília), com torcida única do São Paulo.