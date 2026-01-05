O Palmeiras estrei na Copinha de 2026 , nesta segunda-feira, 5, às 19h30 (de Brasília), contra o Monte Roraima. A partida será disputada na Arena Barueri, estádio que deve ser o palco da aparição de maior exposição da promessa Eduardo Conceição.

O atacante nascido em 2009 é o mais jovem do elenco palestrino para a competição. Mesmo assim, o garoto vestirá a camisa 10 e chega badalado após grande temporada pelo sub-17.

Eduardo marcou 13 gols em 38 partidas realizadas em 2025, ano em que completou 16 anos, no dia 7 de dezembro. O garoto chama atenção pelo drible fácil, técnica apurada e capacidade de atuar pelos lados ou por trás de um centroavante.

Assim, já na mira do mercado europeu, o garoto pode ser o “terceiro E” da base do Palmeiras a brilhar numa Copinha. A comparação faz sentido pelos desempenhos de Estêvão e Endrick nas edições de 2024 e 2023, respectivamente.

O atacante chegou ao Palmeiras em 2018, quando tinha ainda oito anos, e iniciou sua trajetória no futsal do clube. Desde que chegou ao campo, foi acostumado a jogar com “categorias acima”, em comportamento que se repetirá agora na Copinha.

A promessa para 2026, agora, tenta se destacar entre a categoria sub-21 e tem predicados favoráveis para isso: gosta e escolhe confrontos para driblar, tem boa estatura e se destaca pela velocidade. Destro, então, o camisa 10 pode ser comparado com os outros “dois E’s” pela letra inicial dos nomes e status de promessa, não por características de futebol.

Isso, pois, Estêvão se destacava (e se destaca) pela capacidade de gerar jogo com condução refinada e dribles com a perna canhota. Já Endrick, também canhoto, sempre teve perfil de atacante mais definidor, ainda que a capacidade de ajudar na criação nunca tenha sido descartável.

O Palmeiras de Eduardo está no grupo 27 da Copinha. Os outros dois componentes do grupo são Remo e Batalhão-TO.