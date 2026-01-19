O Ibrachina está na semifinal da Copinha de 2026. O feito foi alcançado sobre o Palmeiras, nesta segunda-feira, 19, nos pênaltis, que terminaram em 5 a 4, após empate em 2 a 2 no tempo normal, na Arena Barueri.

O time situado no bairro da Mooca, zona leste de São Paulo, agora mira seguir com a que já a melhor campanha de sua história na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além do resultado, a trajetória ainda tem o peso de ter eliminado Atlético Mineiro, Internacional e Palmeiras.

Agora, a um passo da final, marcada para dia 25 de janeiro, no Mercado Livre Arena Pacaembu, o Ibrachina aguarda o vencedor de Botafogo e São Paulo. Os outros semifinalistas são Grêmio e Botafogo.

A história do Ibrachina

Fundado em setembro de 2020, o Ibrachina é um dos projetos mais promissores do futebol de base paulista. O clube nasceu como braço esportivo de um instituto sociocultural, o Instituto Sociocultural Brasil-China, e hoje mantém categorias sub-15, sub-17 e sub-20, além de ações sociais com crianças e adolescentes das periferias da capital.

A entrada no futebol competitivo ocorreu em 2021, com a estreia no Campeonato Paulista Sub-20. Na primeira participação, a equipe não avançou da fase inicial. O cenário mudou rapidamente: em 2022, 2023 e 2024, o Ibrachina alcançou as quartas de final da competição, sendo eliminado por Santos, São Paulo e Novorizontino, respectivamente.

No Campeonato Paulista Sub-17 de 2025, foi vice-campeão, ao perder para o Sfera, projeto de Salto, interior do estado, também voltado para a formação de atletas.

Na atual edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time treinado por Renato Souza conta com uma geração valiosa. Entre os nomes, destaque para o goleiro Gabriel Sena, os zagueiros Gabriel Oliveira e Kauan Christian e os atacantes Enrico e Luiz Fernandes.

Questão extracampo

O clube é presidido por Henrique Law, filho dos empresários Law Kin Chong e Miriam Law. O nome da família aparece em relatórios da CPI da Pirataria, instalada na Câmara Municipal de São Paulo para investigar evasão fiscal, sonegação e falsificação no comércio popular, especialmente nas regiões da 25 de Março e do Brás.