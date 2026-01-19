O Ibrachina está na semifinal da Copinha de 2026. O feito foi alcançado sobre o Palmeiras, nesta segunda-feira, 19, nos pênaltis, que terminaram em 5 a 4, após empate em 2 a 2 no tempo normal, na Arena Barueri.

A partida de quartas de final começou com o Verdão abrindo o placar ainda aos seis minutos, com Pimenta. O time da Mooca, porém, reagiu na etapa final, virando com gols de Pirituba e Kauan Christian, entre os 12 e 19 minutos do tempo final.

Já na reta final, o Palmeiras buscou o empate. Aos 38 minutos, Fábio Silva marcou, levando a decisão para as penalidades.

Nos pênaltis do Ibrachina, Gabriel Cunha, Luiz Fernando e Rodrigo Ramos, Kauan Christian e Vicente García converteram. Gabriel Oliveira e Matheus Geres desperdiçaram suas tentativas.

Do lado do Palmeiras, Gabriel Coutinho, Victor Gabriel, Juliano e Fábio Silva anotaram seus gols. Kauã Lira, Eduardo Conceição e João Paulo perderam.

Assim, o Ibrachina agora aguarda o vencedor de São Paulo e Botafogo. A outra semifinal será disputada por Cruzeiro e Grêmio.