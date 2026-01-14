O Palmeiras avançou para a 3ª fase da Copinha ao eliminar o Vitória, na última terça-feira, 13, após empate por 3 a 3 na Arena Barueri. Com o resultado, a decisão foi para os pênaltis, e o Verdão levou a melhor, vencendo por 3 a 2 no final. No entanto, o jogo ficou marcado por erros e polêmicas de arbitragem que resultaram em muita reclamação do time rubro-negro.
Com a classificação, o Palmeiras vai pegar o Flamengo de Guarulhos na 3ª fase da Copinha.
Primeiro erro de arbitragem
Ainda no início do jogo, foi o Palmeiras que abriu o placar. Em cruzamento de André Lucas, Victor Gabriel voltava da posição irregular e desviou de cabeça para o gol. A bola entrou e, mesmo em impedimento, o gol acabou validado pelo árbitro – que não tinha o auxílio do VAR.
Empate e chuva de gols
O Vitória foi empatar aos 14 minutos do segundo tempo, com Hiago. No entanto, foi apenas na reta final que o jogo realmente pegou fogo. Foram quatro gols marcados em menos de 10 minutos. Primeiro, Gean virou para o Vitória, mas Juan Gabriel deixou tudo igual na sequência. Então, Alejandro voltou a marcar para o time rubro-negro, mas Victor Gabriel voltou a igualar o placar.
Pênaltis e polêmica: entrou ou não?
As cobranças de pênalti avançaram bem no começo, com todos convertendo para Palmeiras e Vitória, até que chegou a terceira cobrança rubro-negra. O goleiro Aranha defendeu o chute de Gean com os pés, mas a bola ricocheteou com efeito, pingando entre a linha e o gol. A arbitragem entendeu que não entrou e assinalou como erro do Leão da Barra. Houve muita reclamação do Vitória no lance.