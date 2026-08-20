O Vasco da Gama está de volta às quartas de final de uma competição continental após 14 anos. Na noite desta quinta-feira (20), o Cruzmaltino mostrou força mental para reverter uma desvantagem inicial e goleou o Olimpia por 4 a 1, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Após o empate sem gols no jogo de ida, a equipe carioca garantiu a classificação com autoridade na Copa Sul-Americana.

Susto inicial e reação fulminante

O ambiente hostil no Paraguai pareceu surtir efeito nos primeiros minutos. Aos 15, após rebatida parcial da zaga vascaína, Esteban Matus acertou um lindo chute no ângulo de Léo Jardim, abrindo o placar para os donos da casa. No entanto, a desvantagem não desestabilizou o Vasco. Aos 28 minutos, Thiago Mendes recebeu passe de David dentro da área e bateu firme para empatar. Pouco depois, aos 35, a estrela de David voltou a brilhar: Puma Rodríguez cruzou, o atacante se livrou da marcação e completou de peito para virar o jogo antes do intervalo. Léo Jardim ainda precisou intervir com brilhantismo nos acréscimos para evitar o empate em finalização de Benitez.

Controle absoluto e golaço para selar a vaga

Na volta para o segundo tempo, o Vasco soube administrar a vantagem e explorar o desespero paraguaio, contando com defesas seguras de Léo Jardim. Aos 25 minutos da etapa final, Adson recebeu na entrada da área e bateu chapado de canhota, marcando um golaço que praticamente liquidou a fatura. O Olimpia até tentou uma sobrevida e chegou a balançar as redes com Sandoval, mas o VAR flagrou falta no goleiro vascaíno e anulou o lance.

Tiro de misericórdia e próximo desafio

Com o adversário entregue, as alterações mantiveram o ímpeto ofensivo cruzmaltino. Aos 38 minutos, Spinelli, que havia acabado de entrar na vaga de David, aproveitou cruzamento na medida de Puma Rodríguez e cabeceou sem chances para o goleiro Olveira, transformando a vitória em goleada. Com o expressivo 4 a 1 no placar, o Vasco avança para as quartas de final e agora aguarda o vencedor do confronto entre River Plate e Santa Fe para conhecer seu próximo adversário na busca pela taça.