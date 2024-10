Racing x Corinthians: horários, escalações e onde assistir

O confronto entre Corinthians e Racing pela semifinal da Copa Sul-Americana de 2024 promete fortes emoções. Após empatarem em 2 a 2 no primeiro jogo realizado na Neo Química Arena, as equipes esperam pelo duelo de volta no estádio El Cilindro, em Buenos Aires. O vencedor deste encontro se qualificará para a final do torneio, enfrentando o ganhador do confronto entre Lanús e Cruzeiro.

Este jogo determinante ocorre nesta quinta-feira, 31, às 21h30, no horário de Brasília. As duas equipes intensificaram seus preparativos visando este embate, cientes de que um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

Estrategia do Racing para o Jogo

Determinado a assegurar uma vaga na final da Copa Sul-Americana, o Racing, no último jogo do Campeonato Argentino, viu seu técnico, Gustavo Costas, poupar seus principais atletas contra o Banfield, resultando em derrota por 2 a 1. Esta medida visa garantir que os titulares estejam em plenas condições físicas contra o Corinthians.

A escalação do Racing permanece incerta quanto à participação do atacante Roger Martínez, que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo. A expectativa é que o restante do time que participou do empate no Brasil seja mantido para o jogo decisivo.

Preparação do Corinthians para o Confronto com o Racing

O Corinthians tem seguido uma estratégia diferente, optando por alinhar sua equipe completa em partidas recentes. No Campeonato Brasileiro, o técnico Ramón Díaz escolheu seus titulares contra o Cuiabá, em um jogo crítico para se distanciar da zona de rebaixamento. No entanto, a opção trouxe alguns contratempos.

O zagueiro Cacá se lesionou e estará ausente no confronto em Buenos Aires. Por outro lado, os retornos de Yuri Alberto e José Martínez, que cumpriram suspensão na última partida, são reforços importantes para o Timão. Ainda há desfalques por lesão no elenco, incluindo Héctor Hernández e Diego Palacios.

Escalações para o jogo

Racing: Arias; Mantirena, Cesaare, Basso, Sosa e Rojas; Zuculini, Almendra, Nardoni, Quintero (Solari) e Salas (Rojas); Adrián Martínez . Treinador: Gustavo Costas.

Arias; Mantirena, Cesaare, Basso, Sosa e Rojas; Zuculini, Almendra, Nardoni, Quintero (Solari) e Salas (Rojas); Adrián Martínez . Treinador: Gustavo Costas. Corinthians: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez , Charles, André Carrillo e Garro; Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Expectativas para o Jogo

Com a vaga na final em jogo, espera-se que ambas as equipes apresentem uma postura agressiva e um jogo tático rigoroso. A expectativa é de um confronto repleto de emoções, refletindo a magnitude do torneio para ambos os clubes. A torcida está ansiosa pelo desfecho deste embate, que promete ser um verdadeiro espetáculo do futebol sul-americano.

A partida será transmitida ao vivo pelas emissoras ESPN e SBT, permitindo que os fãs de futebol acompanhem cada momento desta batalha épica entre dois gigantes do continente.